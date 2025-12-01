Sabrina ... total verhext!
Folge 23: Hexenjagd
21 Min.
Sabrinas Klasse unternimmt einen Ausflug nach Salem, wo im 17. Jahrhundert die berüchtigten Hexenprozesse stattgefunden haben. Um den Zeitgeist besser verstehen zu können, schlüpfen sie in historische Gewänder. Jeder Schüler spielt eine Rolle: Stadtbewohner oder Hexe. Und schon bald passiert dasselbe wie im 17. Jahrhundert: Es kommt zu Hexenprozessen. Sabrina will nach Hause, doch ihre Tanten Zelda und Hilda bestehen darauf, dass sie in Salem bleibt.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures