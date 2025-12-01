Sabrina ... total verhext!
Folge 21: Wie im richtigen Leben
21 Min.
Salem rät einem Fernsehproduzenten aus dem anderen Reich, eine Serie über Hexen im Teenager-Alter zu drehen. Die nichts ahnende Hauptdarstellerin: keine Geringere als Sabrina. Doch als Sabrina merkt, dass ihr Leben im Fernsehen gezeigt wird, ist sie keineswegs begeistert. Sie beschließt, von jetzt an ein furchtbar langweiliges Leben zu führen, damit die Show abgesetzt wird. Doch so schnell lässt sich der Produzent nicht abwimmeln ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
0
Copyrights:© Paramount Pictures