Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Wahnsinns Noten

Paramount GlobalStaffel 5Folge 21
Wahnsinns Noten

Wahnsinns NotenJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 21: Wahnsinns Noten

21 Min.

Als Sabrina erfährt, dass Sportler wie Ryan bei der Notenverteilung einen Bonus bekommen und nie die gleiche Leistung bringen müssen, ist sie empört - vor allem weil Roxie mit ihrem Notendurchschnitt Probleme hat. In der Studentenzeitung veröffentlicht sie einen Artikel, in der Hoffnung, Roxie damit zu helfen. Doch leider geschieht das Gegenteil: Der Notenstandard wird generell angehoben. Plötzlich ist Sabrina die meist gehasste Person auf dem Campus. Da hilft nur noch Zauberei.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen