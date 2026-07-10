Staffel 1Folge 10vom 10.07.2026
Die Zauber- Melodie / Abuelo ist ein HuhnJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 10: Die Zauber- Melodie / Abuelo ist ein Huhn
22 Min.Folge vom 10.07.2026
Als Escarlata ein magisches Gitarrensolo entdeckt, könnte bald die ganze Unterwasserwelt in ihren Bann gezogen werden. // Tomás verwandelt Abuelo aus Versehen in ein Huhn!
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Santiago auf hoher See
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon