Staffel 1Folge 9vom 09.07.2026
Santiagos größter Schatz / Der goldene BananenschatzJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 9: Santiagos größter Schatz / Der goldene Bananenschatz
22 Min.Folge vom 09.07.2026
Als Bonnie Bones eine Piratenschatzkiste stiehlt, merkt Santiago, wie sehr er wirklich auf seine Crew angewiesen ist. // Santi und die Crew navigieren die tückische Bananeninsel, um ein Affenbaby und dessen Schatz vor Enrique zu retten.
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Santiago auf hoher See
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon