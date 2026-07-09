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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 1Folge 9vom 09.07.2026
Santiagos größter Schatz / Der goldene Bananenschatz​

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Santiago auf hoher See

Folge 9: Santiagos größter Schatz / Der goldene Bananenschatz​

22 Min.Folge vom 09.07.2026

Als Bonnie Bones eine Piratenschatzkiste stiehlt, merkt Santiago, wie sehr er wirklich auf seine Crew angewiesen ist. // Santi und die Crew navigieren die tückische Bananeninsel, um ein Affenbaby und dessen Schatz vor Enrique zu retten.

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