Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 2Folge 14vom 11.08.2026
Das Katzen-Schlamassel / Die Legende von El Ratoncito Pérez

Das Katzen-Schlamassel / Die Legende von El Ratoncito PérezJetzt kostenlos streamen

Santiago auf hoher See

Folge 14: Das Katzen-Schlamassel / Die Legende von El Ratoncito Pérez

22 Min.Folge vom 11.08.2026

Als Bonnies Kater vorgibt, ein guter Pirat zu sein, stellt die Crew fest, dass er hinter ihrem Schatz her ist. Die Crew arbeitet dieses Mal mit der legendären Maus El Ratoncito Pérez zusammen. Sie versuchen, seine gestohlenen Sachen zurückzuholen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Santiago auf hoher See
Nickelodeon

Santiago auf hoher See

Alle 1 Staffeln und Folgen