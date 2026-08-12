Staffel 2Folge 15vom 12.08.2026
DreikönigstagJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 15: Dreikönigstag
22 Min.Folge vom 12.08.2026
Es ist Dreikönigstag und Larimar ist in voller Festtagsstimmung! Als Bonnie jedoch ein Kamel, das einem der Könige gehört, entführt, liegt es an Santi und seiner Crew, den Feiertag zu retten.
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Santiago auf hoher See
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon