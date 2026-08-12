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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 2Folge 15vom 12.08.2026
Dreikönigstag

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Santiago auf hoher See

Folge 15: Dreikönigstag

22 Min.Folge vom 12.08.2026

Es ist Dreikönigstag und Larimar ist in voller Festtagsstimmung! Als Bonnie jedoch ein Kamel, das einem der Könige gehört, entführt, liegt es an Santi und seiner Crew, den Feiertag zu retten.

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