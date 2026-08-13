Staffel 2Folge 16vom 13.08.2026
Drei ist eine magische Zahl / Nicht auf der KarteJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 16: Drei ist eine magische Zahl / Nicht auf der Karte
22 Min.Folge vom 13.08.2026
Mit der Hilfe von El Guardián löst die Crew das Puzzle ihres neuen Hauptquartiers, um einen geheimen Schatz zu öffnen. // Die Crew reist zu den unbekannten Ecken des Ozeans und entdeckt ein echtes Seeungeheuer, das ihre Hilfe braucht.
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Santiago auf hoher See
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon