Staffel 2Folge 4vom 28.07.2026
Die Prüfung des Piraten-PatronsJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 4: Die Prüfung des Piraten-Patrons
22 Min.Folge vom 28.07.2026
Zu seinem Jahrestag seines Amtsantritts als Piraten-Patron muss sich Santiago einer Reihe von Aufgaben stellen. Diese testen seine Fähigkeiten, um herauszufinden, ob er dem Amt gewachsen ist. Dies muss er aber ohne seine Werkzeuge und Crew meistern.
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Santiago auf hoher See
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon