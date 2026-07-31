Staffel 2Folge 7vom 31.07.2026
Bonnies Mutter / Die Geschichte des OzelotsJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 7: Bonnies Mutter / Die Geschichte des Ozelots
22 Min.Folge vom 31.07.2026
Santi und ihre Crew müssen sich mit Bonnie zusammentun, um ihre Mutter, die Piratin Billie Bones, vor ihrem hinterhältigen Ersten Maat zu retten. Eine lustige Übernachtung im Larimar-Museum wird zu einem Abenteuer, als ein Kunstwerk lebendig wird.
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Santiago auf hoher See
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon