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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 2Folge 7vom 31.07.2026
Bonnies Mutter / Die Geschichte des Ozelots

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Santiago auf hoher See

Folge 7: Bonnies Mutter / Die Geschichte des Ozelots

22 Min.Folge vom 31.07.2026

Santi und ihre Crew müssen sich mit Bonnie zusammentun, um ihre Mutter, die Piratin Billie Bones, vor ihrem hinterhältigen Ersten Maat zu retten. Eine lustige Übernachtung im Larimar-Museum wird zu einem Abenteuer, als ein Kunstwerk lebendig wird.

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