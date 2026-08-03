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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 2Folge 8vom 03.08.2026
Kikos Lied / Rückkehr nach Merlandia

Kikos Lied / Rückkehr nach MerlandiaJetzt kostenlos streamen

Santiago auf hoher See

Folge 8: Kikos Lied / Rückkehr nach Merlandia

22 Min.Folge vom 03.08.2026

Santi und die Crew versuchen, das Geheimnis um die Stille der Frösche der Isla Encanto zu lüften. Die Crew muss sich zusammentun und wieder einmal die Lage retten. Denn das Stromnetz in Merlandia macht beim Unterwasserfest schlapp.

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