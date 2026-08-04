Staffel 2Folge 9vom 04.08.2026
Die Chickcharney-Insel / Das verirrte Mädchen auf einem KanuJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 9: Die Chickcharney-Insel / Das verirrte Mädchen auf einem Kanu
22 Min.Folge vom 04.08.2026
Die Chickcharneys, Santi und seine Crew müssen Pepito davon abhalten, ihre Trommel zu stehlen. Dabei bekommen sie Hilfe von ihren neuen musikalischen Freunden. Santi und seine Crew wollen einem Chamorro-Mädchen mit ihrem kaputten Kanu helfen.
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Santiago auf hoher See
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon