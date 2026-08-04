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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 2Folge 9vom 04.08.2026
Die Chickcharney-Insel / Das verirrte Mädchen auf einem Kanu

Die Chickcharney-Insel / Das verirrte Mädchen auf einem KanuJetzt kostenlos streamen

Santiago auf hoher See

Folge 9: Die Chickcharney-Insel / Das verirrte Mädchen auf einem Kanu

22 Min.Folge vom 04.08.2026

Die Chickcharneys, Santi und seine Crew müssen Pepito davon abhalten, ihre Trommel zu stehlen. Dabei bekommen sie Hilfe von ihren neuen musikalischen Freunden. Santi und seine Crew wollen einem Chamorro-Mädchen mit ihrem kaputten Kanu helfen.

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