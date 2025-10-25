Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche

Ist mein Mann ein Serienmörder? (2)

sixxStaffel 1Folge 2vom 25.10.2025
Ist mein Mann ein Serienmörder? (2)

Ist mein Mann ein Serienmörder? (2)Jetzt kostenlos streamen

Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche

Folge 2: Ist mein Mann ein Serienmörder? (2)

41 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Sasha Reid und ihr Team setzen ihre Treffen mit Zeugen sowie den Familienangehörigen der ermordeten Kindermädchen fort. Veronica ist weiterhin überzeugt, dass ihr Ex-Ehemann für die Morde verantwortlich ist. Nach intensiver Recherche kann die Psychologin nun klären, ob Veronicas Vermutung korrekt ist und ob sie jahrelang mit einem Mörder unter einem Dach gelebt hat oder nicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche
sixx
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche

Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche

Alle 1 Staffeln und Folgen