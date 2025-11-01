Der mörderische Schweinezüchter (1)Jetzt kostenlos streamen
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche
Folge 3: Der mörderische Schweinezüchter (1)
41 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Die Psychologin Sasha Reid konzentriert sich auf den Fall des Schweinezüchters Robert Pickton, der Dutzende Frauen ermordet haben soll. Verurteilt wurde er nur für sechs Morde - 20 weitere Verfahren gegen ihn wurden gar nicht erst eröffnet. Viele mutmaßliche Opfer Picktons gelten lediglich als vermisst, und ihre Fälle wurden nie aufgeklärt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH