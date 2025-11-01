Der mörderische Schweinezüchter (2)Jetzt kostenlos streamen
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche
Folge 4: Der mörderische Schweinezüchter (2)
41 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Sasha Reid und ihr Team untersuchen weiterhin den Fall des Schweinezüchters Robert Pickton. Der Tatort gilt als einer der größten in der kanadischen Kriminalgeschichte. Die Frauen glauben allerdings auch, dass Pickton nicht allein gehandelt hat und es einen oder mehrere Mittäter gibt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH