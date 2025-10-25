Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 25.10.2025
Das Geheimnis der perfekten Hühnerbrühe zeigt uns Profi-Koch Roberto Enßlen in der Sendung. Außerdem testen wir Fahrrad-Gadgets für den Herbst, zeigen knallige Schal-Mode und geben Tipps für das Sparen von Heizkosten. Daniel Boschmann und Benjamin Bieneck präsentieren das SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag.

