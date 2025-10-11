Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Service-Zeit am Samstag: Männer, die spielen und kochen

SAT.1Folge vom 11.10.2025
Service-Zeit am Samstag: Männer, die spielen und kochen

Service-Zeit am Samstag: Männer, die spielen und kochenJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 11.10.2025: Service-Zeit am Samstag: Männer, die spielen und kochen

89 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Benji und Boschi freuen sich über die alte Unterhaltungselektronik. Und besondere Freude gilt den Kohlrouladen von Profi-Köchin Annette Glücklich. Weitere Themen sind Gläserkunde, Fahrrad-Herbst, Trends aus dem Netz und der Sicherheitsexperte für Türen und Fenster.

Alle verfügbaren Folgen