Winterfest am Samstag mit schicken Hüten und Kürbis-KundeJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 18.10.2025: Winterfest am Samstag mit schicken Hüten und Kürbis-Kunde
91 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Karen und Benji starten diesen Samstag mit den besten Tipps für die Wintermode für den Kopf. Außerdem gibt es eine Pastakunde, Kürbis-Wissen von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und ein Knigge für das erste Date.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1