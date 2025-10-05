Kuschelige Herbststimmung am SonntagJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 05.10.2025: Kuschelige Herbststimmung am Sonntag
70 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Diese Folge ist die perfekte Vorbereitung auf den Herbst. Mit den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln, einem Kürbis-Saft-Boost, leckeren Gerichten von Anton Behnke, Beziehungstipps von Paartherapeutin Julia Henchen oder gute Laune von Comedian Tutty Tran kann nichts mehr schief gehen.
Genre:Unterhaltung, Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1