SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 14.12.2025: Skandinavische Traditionen für Gesundheit, das Festessen und Co.
Folge vom 14.12.2025
Zum dritten Advent reisen wir sinnbildlich nach Skandinavien. Welche Gesundheitstipps wir uns von den Schweden abschauen können und wie das perfekte Köttbullar-Gericht gelingt, siehst du hier!
