Vom WM-Orakel bis zur historischen HitzewelleJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 25.06.2026: Vom WM-Orakel bis zur historischen Hitzewelle
45 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Kann ein Prognosemodell den WM-Sieger vorhersagen? Joachim Klement wagt den Blick in die Zukunft. Außerdem: ein Sparplan für den Führerschein, ein sommerliches Whoopie-Pie-Eis-Sandwich-Rezept und alles zur historischen Hitzewelle im Juni.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen