SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 24.10.2025: Genervte Gute-Laune-Bären ohne Lust auf Halloween
41 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Benji bringt Boschi heute auf die Palme - oder ist es doch eher umgekehrt? Vielleicht liegt es an diesem Freitag? Bei der humorvollen Hut-Kunde sind Lacher vorprogrammiert. Seriöse Themen sind heute die verschiedenen Elterntypen, günstige Kaffeepreise und vergessene Rezepte. Schaut rein!
