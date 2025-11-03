Von Daytrading über Falschgeld-Erkennung bis hin zu FingerboardingJetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.11.2025: Von Daytrading über Falschgeld-Erkennung bis hin zu Fingerboarding
Die Sendung zeigt: Kinder im Rennsport und ob das gefährlich sein kann, schnelles Geld durch Daytrading, Fingerboarding als Skateboard-Skill im Miniaturformat sowie smarte Verkaufstricks der Non-Food-Discounter und vieles mehr.
