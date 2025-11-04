Von wärmenden Kissen und der Suche nach dem Sinn des LebensJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 04.11.2025: Von wärmenden Kissen und der Suche nach dem Sinn des Lebens
60 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Von Wärmekissen über Kartoffelsalat bis hin zum Sinn des Lebens, diese "SAT.1 - Frühstücksfernsehen" Sendung ist gefüllt mit Emotionen, Spaß und wichtigen Informationen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1