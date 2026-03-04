Von Pilotinnen über KI-Rezepte bis hin zu Attraktivität beim DatenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 04.03.2026: Von Pilotinnen über KI-Rezepte bis hin zu Attraktivität beim Daten
34 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
In der Sendung geht es um KI vs. Koch - welches Rezept ist besser? Außerdem geht es um Pilotinnen, die in der oft männlich dominierten Branche unterrepräsentiert sind und die Frage: Wann ist man attraktiv und sympathisch beim Daten?
