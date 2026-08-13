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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Chris & Matze im Sonnenfinsternis-Fieber, Partykuchen & mehr

SAT.1Folge vom 13.08.2026
In der Sendung: Chris & Matze im Sonnenfinsternis-Fieber, Partykuchen & mehr

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 13.08.2026: In der Sendung: Chris & Matze im Sonnenfinsternis-Fieber, Partykuchen & mehr

49 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Chris und Matze machen große Augen! Wir blicken auf die partielle Sonnenfinsternis über Deutschland und Ibiza. Außerdem: Eine Lehrerin, die 17 Jahre krankgeschrieben war, Alex Laues Weg vom Brennpunkt zur Bundeswehr, clevere Portemonnaie-Tipps und ein leckerer Partykuchen!

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