SAT.1 NRW
Folge vom 31.10.2025: Sat.1 NRW 31.10.2025
24 Min.Folge vom 31.10.2025
+++ Großbrand in Castrop-Rauxel mit verletzten Personen und Rettungshubschrauber-Einsatz +++ Kostenlose Kita in Unna bringt Ersparnis für Eltern trotz hoher städtischer Kosten +++ Gruseliger Halloween-Spaß in NRW mit den verrücktesten Horror-Häusern +++ Außerdem: Probleme mit der Bahn am Niederrhein, insbesondere in Krefeld, aufgrund eines defekten Stellwerks. Im Kreis Kleve und Wesel gilt eine Stallpflicht für Geflügelhalter wegen der Vogelgrippe. In Gelsenkirchen gab es hohe Besuche zur Vereidigungsfeier der neuen Lehrer. Ein Shisha-Shop in Oberhausen ist Ziel eines Einbruchs geworden. Dieses und mehr erwartet Sie in den heutigen Regionalnachrichten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 NRW