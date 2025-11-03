SAT.1 NRW
+++ Erster Tag für neue Bürgermeister in NRW +++ Massenschlägerei zwischen BVB- und Schalke-Fans in Köln +++ Eröffnung des ersten Weihnachtsmarktes NRWs in Essen-Steele Außerdem: Reportage über den gefährlichen Hausbrand in Emmerich. Ein aktueller Bericht über den drohenden Hebammenmangel in Deutschland. Bericht über ein tragisches Verbrechen in Krefeld. Diskussion zum möglichen Stadionverbot nach Fußballfans Krawallen in Köln. Verleihung des Tierschutzpreises NRW. Die neuesten Entwicklungen bei dem großen Kriegswaffenfund in Remscheid. Ein Einblick in die Arbeit der Gelsenkirchener Wäschereibesitzerin, Silvia Bouraada. Ehrentag für einen Dortmunder Fotografen, der Friedensförderlich handelt. Und zuletzt, ein kritischer Blick auf das Wetter in den kommenden Tagen.