+++ Stalzers Start nach Messerangriff: Herdeckes Bürgermeisterin wird heute offiziell vereidigt +++ Langsam, defekt, intransparent: E-Auto-Fahrer in NRW brauchen Geduld und Nerven aus Stahl - denn die Ladeinfrastruktur ist laut ADAC an den Autobahnen hier... mangelhaft. +++ Kölns Neuer in der Seilbahn! Torsten Burmester ist der neue Chef der Domstadt - wir haben uns mit ihm hoch über den Dächern seiner Stadt mal unterhalten. Außerdem: Die Auszeichnung des gefragten Fotografen Andreas Gursky mit dem Staatspreis NRW, Übungen für den Ernstfall in Duisburg im Hinblick auf Hochwasserschutz, Aufmerksamkeit für einen lange zurückliegenden Vermisstenfall, die Beschlagnahmung von Drogen an der holländischen Grenze und die Existenzängste von Ladenbesitzern in Essen aufgrund andauernder Baustellenaktivitäten. Und: Mehr über Ökonomie und Politik mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen in der Stadtpolitik Kölns.

