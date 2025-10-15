SAT.1 NRW
Folge vom 15.10.2025: Sat.1 NRW 15.10.2025
24 Min.Folge vom 15.10.2025
+++ Rentner können sich ab Januar 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen +++ Leiche ohne Täter in Bonn +++ Hühner in der Kölner S-Bahn landen im Tierheim +++ Außerdem: Mysteriöser Fall in Bonn - ein 56-Jähriger wird getötet und niemand weiß, was passiert ist. Kabelschaden legt Stellwerk in Köln-Kalk lahm, Ausfälle und Umleitungen im Zugverkehr. Innenminister Herbert Reul demonstriert die Drohnenabwehr der Polizei - unser Korrespondent Marius Wolf berichtet. Die Bundesregierung streitet über die Wehrdienst-Lotterie - was sagt die NRW-SPD? Und schließlich: die kuriosen Bilder von einer Schaumparty in Dortmund.
