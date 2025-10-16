SAT.1 NRW
Folge vom 16.10.2025: Sat.1 NRW 16.10.2025
+++ Führerschein zu teuer! Reform der Fahrschul-Ausbildung könnte die Kosten senken +++ Feuerteufel in Mönchengladbach? Polizei sucht nach Brandstifter +++ Terrier im Behörden-Fokus: Hündin Hazels Urin soll Schuld an hellen Flecken auf dem Asphalt sein. Außerdem: Eine alte Villa in Hagen, die jahrelang als "Lost Place" bekannt war, brennt spektakulär ab. Der Wiederaufbau in Schleiden nach der Flutkatastrophe vor vier Jahren stockt - nicht wegen Geldmangel, sondern aufgrund fehlender Arbeitskräfte. Giftige Pilze sorgen für lebensgefährliche Verwechslungen mit essbaren Arten. Vorschau auf das Top-Spiel des Wochenendes in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern und Dortmund. Stadt Hattingen warnt Hundebesitzerin wegen Flecken auf dem Asphalt, die ihr Hund hinterlassen haben soll. Wetteraussichten für NRW und Vorstellung des Ortes des Tages, Merode. Neuankömmling Yumma im Menschenaffenwald in Krefeld.