SAT.1 NRW
Folge vom 22.10.2025: Sat.1 NRW 22.10.2025
+++ KUNST-KLAU: Einbruch in Louvre und die Rolle eines Krans aus NRW +++ WIRBEL UM WORTE: Erregte Diskussionen um die Aussagen von Friedrich Merz zum deutschen Stadtbild +++ ÄNDERUNGS-STEINEREI: Änderungsschneiderei in Langenfeld verwandelt sich in ein Lego-Museum +++ Außerdem: Eine dramatische Geschichte über eine Pechsträhne, die eine Currywurstbude in Soest heimsucht. Weiterhin aktuelle Informationen über einen tödlichen Messerangriff in Lemgo und eine Vergewaltigung in Soest. Neue Technologien im Einsatz gegen Hochwassergefahren in NRW. Alarm im Münsterland wegen des Ausbruchs des gefährlichen Parvovirus in einem Coesfelder Tierheim. Ein Skandal in einer Saftbar in Köln, wo Schimmel von Orangen geschnitten wird. Die Messe Spiel in Essen, die trotz des Aufstiegs der Videospiele das Interesse an Brett- und Gesellschaftsspielen aufrecht erhält. Schalke 04 überrascht als Zweitligateam und spielt um den Aufstieg mit. Und schließlich, wie die Pandemie einen Änderungsschneider zu einem Lego-Konstrukteur gemacht hat.