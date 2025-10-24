SAT.1 NRW
Folge vom 24.10.2025: Sat.1 NRW 24.10.2025
24 Min.Folge vom 24.10.2025
+++ Vogelgrippe in NRW: Erste Fälle und Auswirkungen auf Landwirtschaft +++ Kettwig ist hip: TUI kürt Essens Stadtteil zu den angesagtesten Szenevierteln Deutschlands +++ Halloween-Streit in Herne: Anwohner will Fest verbieten Außerdem: Wiederentdeckung des Familienhundes Wilma nach 425 Tagen, Vorbild NRW - Projekt des Umweltministeriums rund um Flughafen und Felder, die Auswirkungen von Giftködern in Köln, Tagestrailer über Dortmund gegen Köln Fußballspiel und das anstehende Top-Bundesliga-Spiel, Debatten um die Zeitumstellung und ein Update zum Wetter in NRW.
