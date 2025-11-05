SAT.1 NRW
Folge vom 05.11.2025: Sat.1 NRW 05.11.2025
+++ Jugendgewalt: Landtag diskutiert Lösungen +++ Überfall auf Kiosk vereitelt durch tapferen Besitzer +++ Sommermarkt: Weihnachtsmarkt-Gefühl bei sommerlichen Temperaturen. Außerdem: die Debatte um steigende Jugendgewalt, das beunruhigende Bild von aggressiven Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft, und was Experten dazu sagen. Diskussionen über die desolate Lage in der Pflegebranche, mit steigenden Kosten und einem Mangel an Pflegepersonal. Der schockierende Fall des sogenannten Todespflegers von Würselen und das heutige Urteil. Ein Blick auf das ungewöhnlich warme Novemberwetter und wie es das Weihnachtsmarkt-Erlebnis verändert. Absage des Weihnachtsmarktes in Overath wegen zu hoher Sicherheitskosten. Fußball: BVB trifft in der Champions League auf Manchester City mit Ex-BVB Stürmer Erling Haaland. Bundesweites Verbot des Vereins "Muslim Interaktiv". Ausstellung des Bunten Kreises Duisburg, die Geschichten von Familien erzählt, die mit gesundheitlichen Herausforderungen bei ihren Kindern zu kämpfen haben. Und abschließend: Ein Porträt des womöglich klügsten Hundes aus NRW, der 100 Kuscheltiere beim Namen erkennen kann.