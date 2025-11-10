Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1 NRW

Sat.1 NRW 10.11.2025

SAT.1Folge vom 10.11.2025
Sat.1 NRW 10.11.2025

Sat.1 NRW 10.11.2025Jetzt kostenlos streamen

SAT.1 NRW

Folge vom 10.11.2025: Sat.1 NRW 10.11.2025

24 Min.Folge vom 10.11.2025

+++ BUNDESWEHR 2.0: Boris Pistorius' Reformen für die Zukunft +++ Schockanrufe erzeugen Panik und tun Opfern Geld ab +++ Bernd Stromberg kehrt zurück: Ein Vorgeschmack auf das Comeback des Jahrzehnts Außerdem: Furchterregender Vorfall in einer Kölner Intensivstation, tragisches Ende einer Ehe in Düsseldorf, harte Urteile gegen Betreiber einer Kinderporno-Plattform, Aktionswoche gegen Schockanrufe, Sessionsstart für Karnevalisten trotz Kneipenproteste, zehntägige Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs, Sankt-Martin-Feier in Kempen, NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen stellt umweltfreundlichen Pflanzenschutz-Plan vor, Wettervorhersage und die gute Nachricht des Tages: Der Borkenkäfer ist auf dem Rückzug.

Alle verfügbaren Folgen