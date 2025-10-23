Zum Inhalt springenBarrierefrei
Saturday Night Live

Aubrey Plaza / Sam Smith

ProSieben FUNStaffel 48Folge 10vom 23.10.2025
Aubrey Plaza / Sam Smith

Saturday Night Live

Folge 10: Aubrey Plaza / Sam Smith

43 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Die berühmte US-amerikanische Comedy-Show "Saturday Night Live" des Senders NBC kommt im englischen Original auf ProSieben FUN. Fans müssen nur eine Woche versetzt auf die aktuelle Show aus den USA warten. Nach berühmten Gästen wie Ben Stiller, Dan Aykroyd, Justin Timberlake und Paris Hilton werden auch für die aktuelle Staffel hochkarätige Stars und Sternchen erwartet.

