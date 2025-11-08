Amy Schumer / Steve LacyJetzt ohne Werbung streamen
Saturday Night Live
Folge 5: Amy Schumer / Steve Lacy
43 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Die berühmte US-amerikanische Comedy-Show "Saturday Night Live" des Senders NBC kommt im englischen Original auf ProSieben FUN. Fans müssen nur eine Woche versetzt auf die aktuelle Show aus den USA warten. Nach berühmten Gästen wie Ben Stiller, Dan Aykroyd, Justin Timberlake und Paris Hilton werden auch für die aktuelle Staffel hochkarätige Stars und Sternchen erwartet.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1975
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: ProSieben/2023 Universal Television LLC
