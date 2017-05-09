Schatten des Zweifels - Suche nach dem wahren Mörder
Folge vom 09.05.2017: Plötzlich verschwunden
45 Min.Folge vom 09.05.2017Ab 12
An einem Septembertag verschwindet Michelle Warner, eine attraktive Rechtsanwaltsgehilfin, aus ihrer Wohnung in Houston. Die 31-Jährige hat zwei Kinder von unterschiedlichen Vätern, ihrem Ex-Mann Chase und ihrem Ex-Freund Mark, mit dem sie bis dato zusammenwohnt. Nach einem Streit hatte Michelle das Appartement verlassen, was häufiger vorkam. Es war typisch für sie, ein paar Tage zu verschwinden, Party zu machen und dann wiederzukommen. Doch als die junge Frau nach fünf Tagen nicht zurück ist, wird die überregionale Presse auf den Fall aufmerksam. Familie und Freunde fragen sich, ob Michelle in eine dunkle Phase ihrer Vergangenheit zurückgeworfen wurde
Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
