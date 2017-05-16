Schatten des Zweifels - Suche nach dem wahren Mörder
Folge vom 16.05.2017: Feind statt Freund
44 Min.Folge vom 16.05.2017Ab 12
Heather Rich, eine beliebte Cheerleaderin in ihrer Heimatstadt Waurika, Oklahoma, verschwindet eines Nachts aus ihrem Zimmer. Als die 16-Jährige auch am nächsten Tag nicht auftaucht, machen sich ihre Eltern große Sorgen. Sie rufen bei allen Freunden und Bekannten an, doch in der verschlafenen Kleinstadt mit nur knapp 2000 Einwohnern gibt es kaum Möglichkeiten, um nach einer vermissten jungen Frau zu suchen. Acht Tage später findet ein Farmer aus der Gegend ihren leblosen Körper im Red River an der Grenze zu Texas. Heather ist ermordet worden, und die Ermittler tappen auf der Suche nach dem Täter völlig im Dunkeln.
Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
