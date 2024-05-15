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Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 15.05.2024
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Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Folge 2: Das Pharaonen-Auge

50 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12

Todd und Brianna sind das jüngste Team unter den australischen Schatzgräbern. Sie haben große Startschwierigkeiten: Extreme körperliche Arbeit, Hitze, Staub und Probleme mit den Geräten lassen die Zuversicht der jungen Eltern schwinden.

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Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren
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