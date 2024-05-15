Staffel 1Folge 2vom 15.05.2024
Das Pharaonen-AugeJetzt ohne Werbung streamen
Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Folge 2: Das Pharaonen-Auge
50 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12
Todd und Brianna sind das jüngste Team unter den australischen Schatzgräbern. Sie haben große Startschwierigkeiten: Extreme körperliche Arbeit, Hitze, Staub und Probleme mit den Geräten lassen die Zuversicht der jungen Eltern schwinden.
Alle Staffeln im Überblick
Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Wildbear Entertainment Pty Ltd