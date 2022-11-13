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Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 13.11.2022
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Alte Liebe rostet nicht

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Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Folge 3: Alte Liebe rostet nicht

50 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 12

Über einhundert Jahre hinweg wurde der Boden der Gemfields ununterbrochen aufgebohrt. Ohne einen guten Instinkt und eine große Portion Glück beißen sich die Schatzgräber an diesem Flecken Erde die Zähne aus. In den dunklen Tunnelgängen ihrer Mine hat das Ehepaar Mifsud Schwierigkeiten mit der Orientierung.

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Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren
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