Staffel 1Folge 3vom 13.11.2022
Alte Liebe rostet nichtJetzt ohne Werbung streamen
Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Folge 3: Alte Liebe rostet nicht
50 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 12
Über einhundert Jahre hinweg wurde der Boden der Gemfields ununterbrochen aufgebohrt. Ohne einen guten Instinkt und eine große Portion Glück beißen sich die Schatzgräber an diesem Flecken Erde die Zähne aus. In den dunklen Tunnelgängen ihrer Mine hat das Ehepaar Mifsud Schwierigkeiten mit der Orientierung.
Alle Staffeln im Überblick
Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Wildbear Entertainment Pty Ltd