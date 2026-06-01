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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 01.06.2026
Papier besucht eine Eliteschule

Papier besucht eine EliteschuleJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 01.06.2026: Papier besucht eine Eliteschule

11 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Papier glaubt, er sei an einer Elite-Uni angenommen worden, merkt aber dann, dass er in der dritten Klasse gelandet ist - die überraschend schwer ist.

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