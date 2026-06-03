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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 03.06.2026
Der Origami Roboter

Der Origami RoboterJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 03.06.2026: Der Origami Roboter

11 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6

Es ist Weihnachtszeit, und Schere hat einen Tannenzapfen verschluckt. Wenn er ihn nicht wieder loswird, wächst ihm ein Tannenbaum aus dem Hintern, also bittet er Bleistift um Hilfe. Sie lässt Schere einen Origami-Roboter verschlucken - ein kleines technisches Wunder, das sich im Körper eines Patienten entfaltet und eine Aufgabe ausführt. Doch als der Roboter in Scheres Magen gelangt, entscheidet er sich, nicht mehr auf Befehle zu hören. Bleistift, Stein und Papier müssen Schere vor einem schmerzhaften und gleichzeitig absurden Schicksal retten.

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