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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 05.06.2026
Das Altruistik-Duell

Das Altruistik-DuellJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 05.06.2026: Das Altruistik-Duell

11 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6

Schere, Stein und Papier sind schockiert zu entdecken, dass die Ratten Bros in ihrer Freizeit Kinder unterrichten, was ihr Weltbild erschüttert, dass sie selbst die besseren Menschen seien. Die beiden Gruppen treten in einem ,Altruistik-Duell"' gegeneinander an - einem Wettbewerb darin, wer mehr Gutes für die Gesellschaft tun kann. Während die Ratten Bros feiern, dass sie Schere, Stein und Papier eifersüchtig gemacht haben, beginnt Brody zu hinterfragen, ob er wirklich aus Gutwillen handelt oder nur, um sie zu ärgern.

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