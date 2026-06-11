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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 11.06.2026
Scissors is a Good Boy

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Schere, Stein, Papier

Folge vom 11.06.2026: Scissors is a Good Boy

11 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6

Stein will seinem Boss Franz Roll näherkommen und lädt ihn ein. Doch als Franz ankommt und Schere zum ersten Mal sieht, hält er ihn für einen Hund. Schere spielt die Illusion mit, da er in Franz' Villa ein komfortables Leben erwartet, wenn dieser ihn adoptiert. Franz und Schere kommen sich näher, was Stein frustriert, während er versucht, Franz zur Vernunft zu bringen. Papier wiederum versucht verzweifelt zu beweisen, dass er nicht langweilig ist.

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