Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 17.07.2026
Das Altruistik-Duell / Lolly

Das Altruistik-Duell / LollyJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 17.07.2026: Das Altruistik-Duell / Lolly

22 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6

Schere, Stein und Papier sind schockiert zu entdecken, dass die Ratten Bros in ihrer Freizeit Kinder unterrichten, was ihr Weltbild erschüttert, dass sie selbst die besseren Menschen seien. Die beiden Gruppen treten in einem ,Altruistik-Duell"' gegeneinander an - einem Wettbewerb darin, wer mehr Gutes für die Gesellschaft tun kann. Während die Ratten Bros feiern, dass sie Schere, Stein und Papier eifersüchtig gemacht haben, beginnt Brody zu hinterfragen, ob er wirklich aus Gutwillen handelt oder nur, um sie zu ärgern. // Schere geht mit Lolly, dem Popstar, aus - von der Stein und Papier große Fans sind. Nach einem katastrophalen Date veröffentlicht Lolly ein vernichtendes Album über Schere, wodurch er zum meistgehassten Menschen der Welt wird; sogar seine besten Freunde wenden sich gegen ihn. Schere muss seinen Ruf in der öffentlichen Meinung wiederherstellen.

Alle verfügbaren Folgen