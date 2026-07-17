Das Altruistik-Duell / LollyJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 17.07.2026: Das Altruistik-Duell / Lolly
Schere, Stein und Papier sind schockiert zu entdecken, dass die Ratten Bros in ihrer Freizeit Kinder unterrichten, was ihr Weltbild erschüttert, dass sie selbst die besseren Menschen seien. Die beiden Gruppen treten in einem ,Altruistik-Duell"' gegeneinander an - einem Wettbewerb darin, wer mehr Gutes für die Gesellschaft tun kann. Während die Ratten Bros feiern, dass sie Schere, Stein und Papier eifersüchtig gemacht haben, beginnt Brody zu hinterfragen, ob er wirklich aus Gutwillen handelt oder nur, um sie zu ärgern. // Schere geht mit Lolly, dem Popstar, aus - von der Stein und Papier große Fans sind. Nach einem katastrophalen Date veröffentlicht Lolly ein vernichtendes Album über Schere, wodurch er zum meistgehassten Menschen der Welt wird; sogar seine besten Freunde wenden sich gegen ihn. Schere muss seinen Ruf in der öffentlichen Meinung wiederherstellen.