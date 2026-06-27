Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 27.06.2026
Handy-Verbot / Stein kann nicht schlafen

Handy-Verbot / Stein kann nicht schlafenJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 27.06.2026: Handy-Verbot / Stein kann nicht schlafen

22 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6

Papier ist frustriert darüber, dass Stein und Schere ständig auf ihre Handys starren, also nimmt er ihnen diese weg, um einen Tag echter gemeinsamer Zeit zu erzwingen. Anfangs sind sie widerwillig, aber bald genießen sie das alte, analoge Miteinander. Papier ist begeistert - bis er entdeckt, dass währenddessen eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Schlimmer noch: Wenn Stein und Schere davon erfahren, könnte ihre Freundschaft zerstört werden. // Stein beschwert sich, dass er nicht schlafen kann, also versuchen Papier und Schere, ihm eine Gute-Nacht-Geschichte zu erzählen. Doch alle drei haben völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine gute Geschichte ist - Papier verliert sich in Details, Schere übertreibt mit wilden Wendungen, und Stein ist ein harter Kritiker. Wie bei Goldlöckchen müssen sie eine Geschichte finden, die genau richtig ist.

Alle verfügbaren Folgen