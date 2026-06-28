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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 28.06.2026
Schere ist ein ganz Lieber / Papiers Familientreffen

Schere ist ein ganz Lieber / Papiers FamilientreffenJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 28.06.2026: Schere ist ein ganz Lieber / Papiers Familientreffen

22 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6

Stein will seinem Boss Franz Roll näherkommen und lädt ihn ein. Doch als Franz ankommt und Schere zum ersten Mal sieht, hält er ihn für einen Hund. Schere spielt die Illusion mit, da er in Franz' Villa ein komfortables Leben erwartet, wenn dieser ihn adoptiert. Franz und Schere kommen sich näher, was Stein frustriert, während er versucht, Franz zur Vernunft zu bringen. Papier wiederum versucht verzweifelt zu beweisen, dass er nicht langweilig ist. // Papier fürchtet das jährliche Familientreffen, da seine Familie extrem erfolgreich ist: seine Schwester Sandpapier ist Actionstar, sein Vater Backpapier ein berühmter Koch, seine Mutter Zeitungspapier eine bekannte Journalistin und sein Bruder Toilettenpapier ein weltberühmter Comedian. Um sich nicht erneut zu blamieren, plant Papier, sich selbst entführen zu lassen.

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