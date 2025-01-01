Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Wenn das eigene Kind plötzlich spurlos verschwindet, wenn man für seine Zivilcourage teuer bezahlen muss oder wenn eine schlimme Diagnose das ganze Leben auf den Kopf stellt, ist das ein herber Schicksalsschlag - für alle Beteiligten. Wie gehen sie mit der Situation um? Und vor allem: Wird es ihnen gelingen, wieder in ein glückliches Leben zurückzufinden?
Schicksalsschläge treten in den meisten Fällen sehr plötzlich im Leben auf und können alles verändern. Von einem plötzlich verschwundenen Kind bis hin zu kriminellen Taten innerhalb und außerhalb der Familie oder einer negativen Arztdiagnose. Die Doku-Serie Schicksale - und plötzlich ist alles anders beinhaltet sehr unterschiedliche Fälle, in denen Menschen Opfer des Schicksals werden. Dabei kommen plötzlich immer wieder unerwartete Geheimnisse ans Licht. Nicht selten stellt sich plötzlich heraus, dass der eigene Ehemann oder Lebensgefährte oder auch das eigene Kind für die Wende des Schicksals verantwortlich ist. Auch stehen sich Ehepaare in den dargestellten Familien-Fällen oft aufgrund unterschiedlicher Träume oder Ansichten im Leben im Weg. Nachdem sich das Leben der betroffenen Menschen vom einen auf den anderen Moment um 180 Grad gewendet hat, versuchen diese mit Hilfe von Freunden und Angehörigen im Laufe der Zeit wieder in ein normales Leben zurückzukehren.
Schicksale - die Anfänge
Die Doku-Soap Schicksale - und plötzlich ist alles anders wurde von der Constantin Entertainment GmbH produziert und von 2010 bis 2019 im TV auf Sat.1 ausgestrahlt. Dabei erfolgte die erste Ausstrahlung am 8. Februar 2010. Die erste Folge der Sendung hieß "Verzweifelte Suche". Darin geht es um die Entführung eines sechsjährigen Kindes. Für die Mutter beginnt an diesem Tag der Albtraum ihres Lebens. Ihre Tochter wird aus dem Kindergarten entführt. Es stellt sich heraus, dass der Vater hinter der Entführung steckt, der seine Tochter nach Afrika verschleppen will. Für die Mutter beginnt nun ein Wettlauf gegen die Zeit.
Der Autor des Drehbuchs der Folge heißt Mike Engel. Nach ersten Test-Episoden gehörte die Serie regelmäßig von Montag bis Freitag zum TV-Programm des deutschen Fernsehsenders Sat.1. Bedeutende Teile des Endes der Handlung werden zu Beginn der Folge gezeigt. Anschließend wird die Geschichte dahinter dargestellt.
