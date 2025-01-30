Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 14: Einsame Entscheidung
23 Min.Ab 12
Kein Geld, keine Wohnung, aber ein Baby - im Leben der alleinerziehenden Mutter Leonie S. geht gerade alles schief. Obwohl ihr Baby erst vier Wochen alt ist, fühlt sich die 19-jährige Mutter schon am Ende ihrer Kräfte. Soll sie ihr Kind abgeben? Heimlich und ganz anonym bei der Babyklappe? Doch noch bevor sie handeln kann, wird eine schicksalhafte Begegnung alles verändern ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1